شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تواصل دورها التوعوي والتثقيفي لشباب المحافظات الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، إلادارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، تنفيذ فعاليات دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي رقم 35 لشباب المحافظات الحدودية، والتي تُقام خلال الفترة 21 أكتوبر حتى 2 نوفمبر بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر للدراسات العسكرية العليا.

وفي جانب من الفعاليات، قدمت محاضرة بعنوان "أهم المتغيرات الدولية والتحديات والتهديدات للأمن القومي المصري والعربي"، تناولت أهم التغيرات المؤثرة على الأمن القومي وتعريفه والتحديات والتهديدات والمخاطر المؤثرة عليه.

والمحاضرة الثانية بعنوان "آلية صنع واتخاذ القرار الاستراتيجي والمجالس القومية المتخصصة"، وأوضحت المقصود بعملية صنع واتخاذ القرار طبقاً لاستراتيجيات الدولة والمجالس القومية المتخصصة، بالإضافة إلى عرض نبذة تاريخية عن إنشاء هذه المجالس من حيث مهامها وواجباتها، وموقف هذه المجالس في الدستور المصري.