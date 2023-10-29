شكرا لقرائتكم خبر عن عمر سعودى يقود تشكيل أسوان.. وغزل المحلة يهاجم بـ عبده يحيى وتشارليز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هشام زكريا وخالد عيد، المديران الفنيان لأسوان وغزل المحلة، تشكيلى فريقهما استعدادا للمباراة التي ستجمعهما بعد قليل باستاد أسوان الدولى، فى افتتاح مباريات الجولة السادسة من مسابقة دورى المحترفين 2023/ 2024.

وجاء تشكيل أسوان لمواجهة غزل المحلة كالتالى:

حراسة المرمى: مسعد عوض

الدفاع: بلية، كاستيلو، صابر الشيمى، على فتحى

الوسط: عنانى، بلا جمال، محمد مرسى، محمود لوكس، حسام عرفات

الهجوم: عمر سعودى

فيما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: عمرو الجزار، أحمد طارق، عبد الرحمن بودى، محمد جابر

الوسط: شيكو محارب، محمود غالى، محمد حجازى

الهجوم: عبده يحيى، تشارليز، عمرو مصطفى

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث تعادل أسوان مع حرس الحدود بهدف لمثله فى الجولة الماضية، فيما تعادل غزل المحلة مع مكادى بهدف لمثله فى نفس الجولة.

يحتل فريق أسوان المركز السادس عشر فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 4 نقاط، جمعها من 5 مواجهات حتى الآن، حيث فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات.

وفى المقابل، يحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 11 نقطة، جمعها من 5 مباريات حتى الآن، حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين ولم يتذوق الفريق طعم الخسارة، سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.