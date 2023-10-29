شكرا لقرائتكم خبر عن فوز منتخب رجال الهوكى على كينيا 2 /0 فى انطلاق بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لرجال الهوكى على نظيره كينيا بنتيجة 2 /0 فى أولى مواجهاته بالبطولة الأفريقية المقامة فى جنوب أفريقيا، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024. ومن المنتظر يخوض المنتخب ثانى مواجهاته أمام غانا غدا، الاثنين، قبل الحصول على راحة الثلاثاء.

وتضم قائمة منتخب مصر فى البطولة كلا من اللاعبين، أحمد جمال و أحمد عبد الحكيم و أحمد محمد و أشرف سعيد و محمد جمال و حسام الدين رجب و حسام محمود و سعيد أحمد و عمرو سيد و كريم عاطف و محمد أحمد على و محمد نصر و محمود حسين و محمود ممدوح و مصطفى رجب و مصطفى طارق و مصطفى منصور .

ويرأس بعثة المنتخب رامى محمد بدر عضو مجلس الإدارة ويقود المنتخب فنيا طاهر نذير ومعه أنيس محمد مدرب عام وأحمد عز مدير اافريق.