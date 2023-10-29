شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات مؤلمة.. ماذا يفعل الأهلى حينما يزور معقل صن داونز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي نظيره صن دوانز فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، فى برويتوريا في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة فى الأول من نوفمبر المقبل.

وسبق وزار الأهلي معقل صن داونز 7 مرات، حقق خلالها 4 تعادلات مقابل 3 هزائم من بينها مباراتان الأولى بخماسية نظيفة في 2019 والثانية بخماسية مقابل هدفين فى 2023 وهي الهزيمة الأكبر في تاريخ الأهلي بمشواره الأفريقي.

وإجمالا.. التقى الفريقان فى 14 مباراة، حقق الأهلي 5 انتصارات مقابل 4 لصن داونز، بينما انتهت 5 مباريات بالتعادل.

ووضع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، قائمة محاذير للاعبيه خلال مواجهة صن داونز فى نصف نهائى دوري السوبر الأفريقى، وعلى رأسها تحذير اللاعبين من إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، مؤكدًا أن ذلك يشبه "اللعب بالنار" فى مباراة مصيرية، وطالب كولر لاعبيه باستغلال أنصاف الفرص لتسجيل هدف يعزز فرص المارد الأحمر فى بلوغ المباراة النهائية.

وحذر كولر نجوم الأهلى من خطورة التمرير الخاطئ خلال المباراة، وطالب لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الاعتراض على القرارات التحكيمية لتفادى الكروت المجانية والتى من شأنها زيادة التوتر فى أرض الملعب.

وشدد كولر على لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الالتحامات فى منطقة الجزاء، خوفًا من قرارات تقنية الفار بشكل يربك سيناريو اللقاء.