شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يغيب عن سيراميكا أمام طلائع الجيش اليوم فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج سعد سمير مدافع فريق سيراميكا من قائمة فريقه أمام طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى nile لهذا الموسم.

وفضل أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق سيراميكا، عدم الاستعجال على الدفع بسعد سمير بعدما عانى الفترة الماضية من إصابة بشد في العضلة الضامة، إلا أنه تعافى وشارك في مران الفريق الختامى أمس السبت، ليعلن جاهزيته.

ويسعى أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، لفرض المزيد من التركيز لمواصلة سكة الانتصارات وتحقيق الفوز الثانى والثلاث نقاط، وطالب اللاعبين بضرورة تقديم الأداء المميز ونسيان مواجهة الداخلية، وحذر المهاجمين من إهدار الفرص ومحاولة استغلالها وترجمتها لأهداف لمساعدة الفريق للتقدم فى جدول الدورى، مشيدا بالمدافعين والحفاظ على نظافة شباكه.

ورفض أيمن الرمادى، الرحيل عن سيراميكا بعدما وصله عرض رسمى من نادى خورفكان الإماراتى لتدريب الفريق والعودة مجددا للدورى الإماراتى، وتمسك بالاستمرار مع فريق سيراميكا ليكمل مشواره مع الفريق الذى بدأ يظهر بمستوى متميز، رافضا الرحيل إلى خورفكان الإماراتى بعد مفاوضات قوية من جانب النادى الإماراتى فى الايام الماضية.

يحتل فريق سيراميكا المركز العاشر فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من 3 مواجهات، حيث فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر أيضا مباراة، سجل لاعبو سيراميكا 3 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف أيضا.