شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى لليوم السابع: ملتزم مع الزمالك وعدم المشاركة قرار أوسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناصر منسى، لاعب فريق الزمالك، أنه ملتزم مع الفريق وينتظم في التدريبات التي يخوضها اللاعبون سواء قبل المباريات أو بعدها. وقال ناصر منسى في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن عدم مشاركته فى المباريات خلال الفترة الأخيرة وجهة نظر المدير الفنى وقراره، ولم يعترض على ذلك، ولا صحة لما يتردد عن نيته الرحيل فى يناير لعدم المشاركة، بل إنه يحترم قرار الجهاز الفنى.

وفتح مسئولو نادى البنك الأهلى خطوط اتصال مع ناصر منسى مهاجم فريق الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك عقب ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأبيض خلال المرحلة الماضية.

وانتقل ناصر منسى إلى نادى الزمالك يناير الماضى لمدة 5 مواسم مقابل ما يقرب من 20 مليون جنيه لنادى البنك الأهلى وإعارة حسام أشرف لمدة موسم.

وشارك ناصر منسي مع نادي البنك الأهلي فى 37 مباراة، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 5 أهداف على مدار موسمين تقريبًا مع الفريق.