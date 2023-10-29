شكرا لقرائتكم خبر عن دكة بدلاء الأهلى أمام صن داونز.. كهربا والشحات وموديست ونيدفيد وكوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد كل من مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، محمود كهربا، أكرم توفيق، حسين الشحات، كريم نيدفيد، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر، كريم الدبيس، أحمد نبيل "كوكا" على دكة بدلاء الأهلى فى مباراة صن داونز بنصف نهائى دوري السوبر الافريقى.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة صن داونز التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم باستاد لوفتوس بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الأفريقي.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن.

على صعيد متصل ، تُغادر بعثة الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، بعد الانتهاء من مباراة صن داونز بالدوري الأفريقي حيث تتوجه البعثة من استاد لوفتوس مباشرة إلى مطار جوهانسبرج للعودة إلى مصر، وحرص خالد بيبو، مدير الكرة، على متابعة كل الإجراءات الإدارية الخاصة بالعودة إلى القاهرة بالتنسيق مع الجهاز الإداري.