شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح: صن داونز مختلف عن فرق الدورى وإيقاف الهجمات بـ"فاولات تكتيكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدي، نجم الأهلى السابق، أن مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي مختلف عن مواجهات الدورى، ولابد من وجود وعى تكتيكى يفسد هجمات صن داونز.

وقال وليد صلاح، فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة "أون تايم سبورتس"، "لازم الأهلى ياخد باله لأن هناك مسافة بين المدافعين يستغلها المنافسون، وكمان لازم يكون في تغطية خلف على معلول".

وأضاف أمير الموهوبين، "اللعب في الدورى العام حالجة واللعب في مستوى أول حاجة تانية، لأن أصحاب المركز الأول يمتلكون المهارة والسرعة والرشاقة ومرونة، فكل هذه الصفات يمتلكها صن داونز".

وأوضح وليد صلاح أنه "لابد من إيقاف خطورة هجمات صن داونز بعمل فاولات تكتيكية، مينفعش نسمح لهم ببناء الهجمات بشكل كامل ولابد من تعطيلهم".

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 67 مباراة، فاز فى 47 لقاءً، وتعادل فى 14 مباراة، وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبوه 126 أهداف وتلقت شباكه 39 هدفا، وخرج بشباك نظيفة فى 42 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني فى ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة باستاد القاهرة.

وفاز صن داونز على بترو أتلتيكو الأنجولي فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب فى جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.