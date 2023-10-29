شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل يضع روشتة فوز الأهلي: المساحات الخالية نقطة ضعف صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طه إسماعيل، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يحتاج لاستغلال المساحات الخالية فى دفاعات صن داونز للخروج بالنتيجة التى ترضي جماهيره من اللقاء المرتقب.

وقال طه إسماعيل عبر قناة أون تايم سبورت، "صن داونز لا يحمل بطولات كثيرة إلا أنه مدرسة كروية رائعة جداً، تؤدي كرة حديثة ومهارات عالية جداً وتغيير المراكز دون أن تشعر وبناء هجمات، تكتيكياً وجماعياً يؤدون بشكل رائع، طريقة اللعب لا تهم طالما اللاعبون يعرفون الخطة".

وأضاف، "صن داونز يلعب بـ 3 باكات وأضعف نقطة هى خلف الباكات، واللعب فى المساحات الخالية فى الخلف، حسين الشحات يجب أن يعمل في تلك المنطقة وكذلك رضا سليم".

وأكد أنه يجب أن يقف لاعبو الأهلي على الكرة بشكل جيد وألا يتخلصوا منها، وفى حالة الدفاع يجب تقليل كل المساحات، من المهم عدم استقبال أهداف، يجب أن يكون الفريق وحدة واحدة، ولاعبي الهجوم يجب أن يكونوا محطة.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة صن داونز التى تقام بملعب الأخير فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة وجنوب أفريقيا، فى "ذهاب" نصف نهائي الدوري الأفريقي.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول، محمد هاني، مروان عطية، أليو ديانج، أفشة، بيرسي تاو، رضا سليم، وصلاح محسن.

على صعيد متصل، تُغادر بعثة الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، بعد الانتهاء من مباراة صن داونز بالدوري الأفريقي حيث تتوجه البعثة من استاد لوفتوس مباشرة إلى مطار جوهانسبرج للعودة إلى مصر، وحرص خالد بيبو، مدير الكرة، على متابعة كل الإجراءات الإدارية الخاصة بالعودة إلى القاهرة بالتنسيق مع الجهاز الإداري.