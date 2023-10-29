شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على أندية جنوب أفريقيا تاريخياً قبل اللقاء الـ32.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي نظيره صن داونز فى الثالثة عصر اليوم، الأحد فى برويتوريا فى ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة فى الأول من نوفمبر المقبل.

تاريخ طويل جمع الأهلي بفرق جنوب أفريقيا فى مسيرته للتربع على عرش القارة السمراء، حيث التقى الأهلى مع فرق جنوب أفريقيا فى 31 مباراة بمختلف المسابقات الأفريقية، الفوز كان حليف الأهلي فى 13 مباراة، وسيطر التعادل على نتيجة 9 مباريات، فيما خسر الأهلى 9 مباريات. التقى الأهلى مع 7 فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز «14 مباراة »، وأورلاندو بيراتس «6 مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز «مباراتين». على مدى مواجهات الأهلى وفرق جنوب أفريقيا، نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 42 مرة، بينما استقبلت شباكه 33 هدفًا، ويعد خالد بيبو، مدير الكرة الحالى بالفريق، الهداف التاريخى للأهلي فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف.

ويعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا، بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة.

كانت أول مواجهة تجمع بين الأهلي وصن داونز عام 2001، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تعادل الفريقان في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق، وفاز الأهلي إياباً 3-0، وتوج المارد الأحمر باللقب.



