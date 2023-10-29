شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وصن داونز فى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد استاد لوفتوس، الذي يستضيف مباراة الأهلي وصن داونز بعد قليل، هطول الأمطار بشكل مكثف، وذلك خلال عملية الأحماء وقبل بدء المباراة المقرر انطلاقتها فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة وجنوب أفريقيا فى "ذهاب" نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول، محمد هاني، مروان عطية، أليو ديانج، أفشة، بيرسي تاو، رضا سليم، وصلاح محسن.



لاعبو الأهلي في ملعب مباراة صن داونز بجنوب أفريقيا (1)



لاعبو الأهلي في ملعب مباراة صن داونز بجنوب أفريقيا (2)



لاعبو الاهلي في ملعب مباراة صن داونز بجنوب أفريقيا (3)



لاعبو الاهلي في ملعب مباراة صن داونز بجنوب أفريقيا (4)



لاعبو الاهلي في ملعب مباراة صن داونز بجنوب أفريقيا (5)



لاعبو الاهلي في ملعب مباراة صن داونز بجنوب أفريقيا (6)



لاعبو الاهلي في ملعب مباراة صن داونز بجنوب أفريقيا (7)



لاعبو الاهلي في ملعب مباراة صن داونز بجنوب أفريقيا (8)

وخاض الأهلي مرانه الختامي لمباراة صن داونز أمس على ملعب المباراة وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران.

على صعيد متصل ، تُغادر بعثة الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، بعد الانتهاء من مباراة صن داونز بالدوري الأفريقي حيث تتوجه البعثة من استاد لوفتوس مباشرة إلى مطار جوهانسبرج للعودة إلى مصر، وحرص خالد بيبو، مدير الكرة، على متابعة كل الإجراءات الإدارية الخاصة بالعودة إلى القاهرة بالتنسيق مع الجهاز الإداري.