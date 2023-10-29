شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الأثقال العادية 11 نوفمبر لمناقشة الميزانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال، برئاسة محمد عبد المقصود، اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد 11 نوفمبر المقبل بإستاد القاهرة. وسيتم خلال عمومية اتحاد رفع الأثقال النظر في جدول الأعمال التالي:

- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وخطة النشاط عن الموسم الرياضي 2023م/2024م

- نشرة التعليمات التنظيمية وشئون اللاعبين ، وتقرير مراقب الحسابات .

- إعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .

و يحق التصويت لعدد 17 هيئة فى عمومية السلاح و فقا لتأكيدات عبد المقصود رئيس الإتحاد ، و لكن اكتمال التصلب القانونى بعدد 50% +1 من أجل الموافقة على جدول أعماله العمومية .