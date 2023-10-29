شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك لليوم السابع: الأشعة تحسم موقف مصطفى شلبى من الجبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك ، أن الأشعة المقطعية التى سيخضع لها مصطفى شلبى لاعب الفريق اليوم ستحدد حالته النهائية، وتحسم موقفه سواء بوضعها فى الجبس من عدمه.

وقال محمد أسامة، فى تصريحات لليوم السابع، إنه يتابع حالة اللاعب أولاً بأول، والأشعة المقطعية التى سيخضع لها اليوم ستحسم موقفه من الجبس أو عدمه، بالإضافة إلى موقفه من المشاركة فى مباراة زد المقبلة.

وأضاف محمد أسامة، أن الإصابة الجديدة فى نفس مكان الكسر القديم، لذا فالتقييم يحتاج مزيداً من الفحوصات بالإضافة للفحص الإكلينيكي.

وكان مصطفى شلبي خضع لأشعة على القدم من أجل تحديد حجم الإصابة، وأثبتت الأشعة أن اللاعب يعاني من كدمة لكنها ليست مقلقة، ولم تستدعى وضع قدمه في جبيرة ، إلا أنه سيخضع لأشعة مقطعية اليوم للإطمئنان على حالته.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب إلى فحوصات طبية مستمرة من أجل متابعة الإصابة؛ ووضع البرنامج التأهيلي والعلاجي المناسب له .

ويستعد الزمالك لمواجهة زد إف سى فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع السادس من عمر دوري Nile ، وحصل لاعبو الريق على راحة 48 ساعة من التدريبات على أن يستأنف الفريق استعداداته للمباراة المقبلة غدا الاثنين.