شكرا لقرائتكم خبر عن متعب لخط هجوم الأهلي: مباراة صن داونز تعتمد على السرعات والفرصة اللى تجيلك خلصها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، أنه كان من الأفضل أن يبدأ السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر بمثلث هجومي يتكون من حسين الشحات وبيرسي تاو ورضا سليم. وقال متعب عبر قناة أون تايم سبورت، "أنت تعتمد على السرعات فى تلك المباراة وليس العرضيات، كل الكرات ستعتمد على الاختراقات، الأهلي سجل 10 أهداف فى 4 مباريات وهذه نسبة كبيرة جداً، ولكن هناك إهدارا كبيرا للفرص، ويجب استغلال الفرص، الفرصة اللي تجيلك خلصها".

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة صن داونز التى تقام بملعب الأخير فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة وجنوب أفريقيا، فى "ذهاب" نصف نهائي الدوري الأفريقي.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول، محمد هاني، مروان عطية، أليو ديانج، أفشة، بيرسي تاو، رضا سليم، وصلاح محسن.

وخاض الأهلي مرانه الختامي لمباراة صن داونز أمس على ملعب المباراة وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران.

على صعيد متصل، تُغادر بعثة الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، بعد الانتهاء من مباراة صن داونز بالدوري الأفريقي حيث تتوجه البعثة من استاد لوفتوس مباشرة إلى مطار جوهانسبرج للعودة إلى مصر، وحرص خالد بيبو، مدير الكرة، على متابعة كل الإجراءات الإدارية الخاصة بالعودة إلى القاهرة بالتنسيق مع الجهاز الإداري.