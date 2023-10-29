صلاح محسن أساسيا.. تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمباراة صن داونز، المقرر أن تقام بملعب الأخير في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، في "ذهاب" نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، أفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو، رضا سليم، وصلاح محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، محمود كهربا، أكرم توفيق، حسين الشحات، كريم نيدفيد، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر، كريم الدبيس، أحمد نبيل "كوكا"