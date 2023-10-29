عدلي القيعي يوضح: هل ينضم زيزو وفتوح إلى الأهلي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث المهندس عدلى القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن إمكانية ضم ثنائي الزمالك، أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح، للقلعة الحمراء.

وقال القيعي، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" مساء أمس السبت، إن الأهلى "من حقه التعاقد مع فتوح أو زيزو ثنائى الزمالك، وأى لاعب آخر".

وأوضح رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي: "بشرط ألا نخرق القوانين أو نحرض أحدًا على ترك ناديه".

وارتبط اسم أحمد فتوح بصفقات النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، فى الوقت الذى بات فيه زيزو مطلب جماهيري داخل قلعة التتش.

يشار إلى أن تعاقد أحمد فتوح مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري.