شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرتا» تفوز بكأس حاكم الشارقة لسباقات الهجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تواصلت فعاليات مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن النسخة الثانية، لليوم الثالث على التوالي، بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن.

وأقيمت المنافسات بسباقات سن الإيذاع للجماعة لهجن أبناء القبائل على مدار 20 شوطاً، لمسافة 5 كيلومترات في الفترتين الصباحية والمسائية، منها 14 شوطاً في الفترة الصباحية، و6 أشواط في الفترة المسائية، وتركزت الأنظار على الشوطين الرئيسيين اللذين خصصتهما اللجنة المنظمة للمهرجان، للإيذاع المفتوح الرئيسي، الشوط الأول «إيذاع بكارمفتوح» وحصل الفائز في المركز الأول على كأس صاحب السمو حاكم الشارقة و50 ألف درهم، وخصص الشوط الثاني «إيذاع جعدان مفتوح» جائزته بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة و30 ألف درهم.

وحصدت «الشرتا» لمالكها علي الكتبي أول الرموز وفازت بكأس صاحب السمو حاكم الشارقة، فيما نجح «منذر» لمالكه حمد الكتبي في خطف المركز الأول في الشوط الثاني وحصد بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة، وفي الشوط الثالث فازت «هقوة» لعلي المرر، وفاز في الشوط الرابع «وضوح» لمحمد عويضان، وفاز الشوط الخامس «مثير» لراشد بن نافع، وفي الشوط السادس فاز «بشار» لعلي الخاطري.

وأسفرت نتائج الأشواط الصباحية في منافسات سن الايذاع عن فوز الشاهينية لقنون الكتبي، الفاتنة لسلطان الكتبي، الحذر لعلي الخاطري، ولوال لماجد الكتبي، الشامخة لسلطان الكتبي، صبا لراشد الكتبي، معروف لسالم العويسيي، مرضي لحمد الكتبي، أوتار لسعيد العويسي، ليالي لسالم الكتبي، مزعج لحمد المزروعي، مزعج لحمد الكتبي، هيبة لعبد الله الغفلي، غاية لعبد الله الكتبي.