شكرا لقرائتكم خبر عن بإصابة قاتلة.. وفاة لاعب بريطاني في «مباراة هوكي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فقد آدم جونسون لاعب نادي نوتنجهام بانثرز لهوكي الجليد، حياته متأثراً بإصابة تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد شيفيلد ستيلرز بدوري النخبة، مساء السبت.

وتعرض جونسون، 29 عاماً، إلى ركلة في الحلق من أحد لاعبي شيفيلد ستيلرز، وتسببت شفرة الحذاء الحادة في نزفه بشدة، إذ حاول الوقوف والتحرك لكنه سقط فاقداً للوعي، في مشهد صادم رآه 8 آلاف مشجع، فيما حاول اللاعب المتسبب في الحادث الجري مبتعداً فور رؤيته الدماء تغرق أرضية الملعب.

واضطر الحكم إلى إلغاء المباراة بعد الحادث الدموي، ليتم إعلان وفاة آدم جونسون عقب فشل محاولات إنقاذه، نتيجة الإصابة البالغة التي تعرض لها.

وأصدرت رابطة دوري النخبة لهوكي الجليد بياناً لنعي آدم جونسون، حيث أعلنت إلغاء مباريات الأحد، ونصحت جميع من تعرضوا للصدمة بسبب الحادث بطلب المساعدة والاستعانة بالمتخصصين النفسيين.