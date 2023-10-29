شكرا لقرائتكم خبر عن الحوسني رئيساً لبعثة منتخب الأجسام في مونديال إسبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغادر بعثة منتخب الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك، الاثنين، إلى إسبانيا برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية محمد شاهين الحوسني، للمشاركة في بطولة العالم والتي تقام في برشلونة خلال الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وثمن رئيس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد شاهين الحوسني، دعم ومتابعة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، مما أسهم بأن يكون المنتخب جاهزاً لخوض منافسات البطولة الأقوى في بناء الأجسام على مستوى العالم.

وأكد أن الإمارات ستشارك بلاعبي النخبة، والكل على استعداد لتقديم أفضل العروض الجسمانية والمنافسة على الميداليات الملونة، مبيناً أن لاعبي المنتخب استعدوا بشكل فني وبدني جيدين، ومنذ فترة طويلة، وقد تم اختيارهم بشكل احترافي من خلال ظهورهم في بطولتي مستر ومسز وورلد في الفجيرة وبطولة الخليج وغيرها من البطولات.

وتتألف البعثة من عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات أحمد جوهر، والمدير الفني للمنتخب زويد سالمين الزعابي، والمدرب سلمان عجيل، وطبيب المنتخب الدكتور سعيد ساساني، والمصور توفيق ذيب و12 لاعباً هم كل من لاعبي بناء الأجسام ثاني خميس الحمادي «75 كيلوجراماً»، وأحمد حسن رستم «80 كيلوجراماً»، وعبد الله حسن رستم «85 كيلوجراماً»، وسعيد غلام درويش «90 كيلوجراماً»، وفي فئة الأساتذة «الماستر» يمثل الإمارات خالد بخيت الفلاسي في فئة الأعمار أكبر من 40 سنة، وفي الكلاسيك بناء أجسام يمثل المنتخب كل من اللاعب سعيد علي عباس «أكثر من 175 سنتيمتراً»، وأحمد عبد الله الحمادي «أكثر من 182 سنتيمتراً».

وفي منافسات الفيزيك، سيشارك لاعبو منتخب الإمارات عمر المهيري «فئة أكثر من 170 سنتيمتراً»، وعلي ضاوي «فئة أكثر من 182 سنتيمتراً»، وفي فئة الفيزيك للأساتذة «الماستر» سيشارك كل من عبد الله علي الختال وعصام الغص، بينما في فئة الموسكلار فيزيك سيشارك ربيع سلمان الزعابي «أكثر من 175 سنتيمتراً».