الامارات | السباق يشتعل بين ميسي وهالاند.. من يفوز بالكرة الذهبية غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد العاصمة الفرنسية «باريس» غدا الاثنين، حفل جوائز النسخة الـ67 من جوائز «الكرة الذهبية» التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، وتكشف خلاله المجلة عن الفائز بلقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2023.

وتحظى الجائزة باهتمام بالغ على جميع المستويات وخاص الجماهيرية والإعلامية كونها من أعرق الجوائز الفردية في مجال الرياضة حيث انطلقت في منتصف القرن الماضي.

ويضاعف من أهمية الجائزة هذه المرة، مدى أهمية الأحداث التي تدخل في إطار تقييم المتنافسين عليها خاصة الفوز التاريخي للمنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم في أواخر عام 2022 والثلاثية التاريخية التي أحرزها مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم المنقضي.

وكان الفرنسي كريم بنزيما أحرز النسخة الماضية من الجائزة في أكتوبر 2022 مستفيدا من موسمه الاستثنائي مع ريال مدريد الإسباني في 2021 / 2022؛ والذي توج فيه مع الفريق بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويعود نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي (36 عاما) إلى صدارة المرشحين على الكرة الذهبية في هذه النسخة معتمدا على إنجاز الفوز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022 بعد 36 عاما من فوز الفريق باللقب العالمي في نسخة 1986 بقياد الأسطورة دييجو مارادونا.

ولعب ميسي دورا كبيرا في فوز الفريق باللقب أواخر العام الماضي، وأحرز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال 2022 كما حل ثانيا في قائمة هدافي البطولة برصيد 7 أهداف.

وتلقى ميسي المكافأة سريعا على هذا الإنجاز بإحرازه جائزة «الأفضل» في عام 2022، والتي قدمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في حفله السنوي خلال فبراير الماضي، ليصبح ميسي هو الأفضل في استفتاء الفيفا لعام 2022.

وبعدها بشهور قليلة، فاز ميسي بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي قبل الانتقال إلى انتر ميامي الأمريكي، ليدشن مسيرته مع الفريق الجديد بإحراز لقب بطولة «كأس الدوريات»، والتي توج ميسي هدافا لها برصيد 10 أهداف في 7 مباريات، كما فاز بجائزة أفضل لاعب بنفس النسخة.

وفيما يعول ميسي على إنجاز المونديال في منافسته على جائزة الكرة الذهبية، تشهد قائمة المرشحين للفوز بالجائزة، 7 لاعبين ممن فازوا مع مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخي (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي.

وتمثل هذه الثلاثية التاريخية دعما قويا لفرص لاعبي مانشستر سيتي في مواجهة إنجاز ميسي بالمونديال.

ويأتي في مقدمة لاعبي مانشستر سيتي المنافسين لميسي، المهاجم النرويجي إيرلنج هالاند (22 عاما)، الذي انتقل للفريق من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2022، وحقق العديد من الأرقام القياسية على مستوى السجل التهديفي، ومنها تسجيل 36 هدفا في الدوري الإنجليزي بموسم واحد.

وتلقى هالاند جائزة أفضل لاعب في استفتاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في الموسم الماضي، ويتطلع اللاعب الآن للفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخه رغم صعوبة المنافسة مع ميسي الفائز بالجائزة 7 مرات سابقة (رقم قياسي).

وتضم قائمة المرشحين للجائزة 30 لاعبا، منهم لاعبين آخرين بارزين أصحاب بصمات واضحة أيضا مثل الفرنسي كيليان مبابي، الذي بلغ مع منتخب بلاده نهائي مونديال 2022 وتوج هدافا للبطولة والنيجيري فيكتور أوسيمين الفائز مع نابولي بلقب الدوري الإيطالي.