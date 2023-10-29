محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نوتينجهام بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب التشكيل الرسمي، الذي سيخوض مباراة اليوم أمام نوتينجهام فورست على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 20 نقطة من 9 مباريات، ويأتي نوتينجهام فورست في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.

تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، جوتا.

وكان نادي ليفربول قد أعلن عن حادث للاعبه لويس دياز حيث اختطاف والديه في منطقة لاجواخيرا في كولومبيا وهي مسقط رأسه، وفقًا للسلطات في بلده، أثناء استقلالهما شاحنة قامت مجموعة من العصابات بدرجات نارية باختطافهما.

وبحسب المعلومات الأولية أن الأم قد تم إطلاق سرحاها بفضل الضغوط على أفراد العصابة وهو ما أكده الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وكتب بيترو: "لقد تم إنقاذ والدة لويس دياز، لكننا ما زلنا نبحث عن الأب الذي تم اختطافه في بارانكاس"، بينما قال مدير الشرطة، ويليام رينيه سالامانكا أنه تحدث مع والدة دياز، وقال: "لدينا الآن سالمة معافة وصحتها جيدة دون أي مشاكل".