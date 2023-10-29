9 لاعبين في قائمة منتخب مصر الأولية للمحترفين استعدادًا لمباراتي جيبوتي وسيراليون

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه في الفترة من 13 و حتى 21 نوفمبر المقبل.

تصفيات كأس العالم:

ويستعد منتخب مصر الوطني الأول لخوض مباراتين ضد كل من منتخب جيبوتي ومنتخب سيراليون ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

واللاعبون هم:



محمد النني وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد ومحمد شريف وعمر مرموش.

مواعيد مباريات منتخب مصر بتصفيات كأس العالم:



ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام نظيره منتخب جيبوتي يوم 16 نوفمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي، قبل السفر إلى ليبيريا استعدادًا للمباراة الثانية أمام منتخب سيراليون يوم 19 نوفمبر.

مجموعة منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم:

وكانت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قد أوقعت منتخب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات بوركينا فاسو و غينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.