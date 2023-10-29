إصابة "تشواميني" لاعب ريال مدريد تبعده لأسابيع

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب لاعب وسط ريال مدريد، الدولي الفرنسي أوريلين تشواميني ،بكسر في قدمه اليسرى خلال مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ومضيفه برشلونة حامل اللقب (2-1) في الجولة الحادية عشرة لـ " الليجا"

وقال ريال مدريد في بيان إن تشواميني خضع لفحوصات طبية كشفت عن كسر إجهاد في عظمة منتصف القدم، دون تحديد مدة غيابه.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية أنه من المتوقع أن يغيب تشواميني لأسابيع عدة.

وغالباً ما يعتبر هذا النوع من الإصابات كسراً إجهادياً بسبب تسلسل المباريات، وهو ما استنكره لاعب وسط موناكو السابق مؤخراً.

كان تشواميني أعرب عن أسفه في مؤتمر صحافي قبل مباراة هولندا وفرنسا في تصفيات كأس أوروبا 2024، بخصوص كثرة المباريات التي يخوضها اللاعبون مع الأندية والمنتخبات.

وقال: من الواضح أننا نلعب الكثير من المباريات وذلك يؤثر على اللياقة البدنية للاعبين مما يؤدي إلى وقوع إصابات، لذا فإن الأمر متروك للهيئات الكروية للقيام بشيء ما.

وانضم تشواميني الذي لعب مباراة الكلاسيكو بأكملها السبت على ملعب مونتجويك الأولمبي، إلى البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي إيدر ميليتاو، المصابين في الركبة، وداني سيبايوس، ضحية مشاكل عضلية، في عيادة ريال مدريد.

من المقرر أن يغيب تشواميني عن لقاءات الريال المقبلة في الدوري ودوري أبطال أوروبا وكذلك المعسكر المقبل للمنتخب الفرنسي ومباراتيه في 18و21 نوفمبر المقبل ضد جبل طارق واليونان تواليا ضمن التصفيات القارية.

وسيكون مواطنه إدواردو كامافينجا المستفيد الأكبر من غيابه.