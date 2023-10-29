هيثم شعبان يقترب من تدريب الداخلية خلفًا لميمي عبد الرزاق

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب هيثم شعبان المدير الفني السابق لسيراميكا كليوباترا من تدريب نادي الداخلية خلفًا للدكتور ميمي عبدالرازق بسب سوء نتائجة مع الفريق خلال الفترة الماضية .

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كشف هيثم شعبان في تصريحات اذاعية مساء اليوم الأحد، عن اقترابه من تدريب فريق الداخلية خلال الفترة المقبلة.

أكدهيثم شعبان في تصريحات اذاعية انه يتفق مع الإدارة على ملامح الخطة القادمة وخلال 72 سيتم حسم وجهتي المقبلة".

أشارهيثم إلى "هناك مفاوضات مع نادي الداخلية بالفعل وسيتم الحسم بعد مباراة الإسماعيلي، انهينا 80% من النقاط التي نتفاوض عليها والباقي سيكون على طاولة المفاوضات".

أكمل "نتحدث عن بعض الأمور المادية والنواحي الإدارية وتدعيمات يناير، ميمي عبد الرازق قدم أداء جيد مع الفريق والتدعيمات في يناير لن تكون كبيرة".

وواصل هيثم شعبان "نتناقش مع الإدارة بشأن بعض الأمور التي اشتكى منها ميمي عبد الرازق".

وأردف "إيقاف نزيف النقاط حتى انتقالات يناير المقبلة هو أهم أهدافنا، الفريق يضم قائمة جيدة من اللاعبين وتحتاج للعمل بأسلوب وطريقة لعب تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم".

مختتمًا تصريحاته "مفاوضات الداخلية لم تكتمل حتى الآن وأملك عروض من ناديين آخرين، ولكن لا يمكنني الإفصاح عن أسمائهم لأنهم يملكون مدربين في الوقت الحالي".