باريس سان جيرمان يخطف فوزًا مثيرًا من بريست في الدوري الفرنسي

انتزع فريق باريس سان جيرمان فوزًا قاتلًا من فريق بريست، في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي الممتاز 2023 – 2024.

وتغلب فريق باريس سان جيرمان على نظيره بريست بنتيجة 3 – 2، ضمن فعاليات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي بالموسم الحالي.

افتتح إيمري أهداف فريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 16 من عمر المباراة، وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني لصالح الفريق الباريسي بالدقيقة 28.

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ونجح فريق بريست في العودة للمباراة وسجل هدفين متتاليين عن طريق ستيف موني وجيريمي في الدقيقتين 43 و52 من عمر المباراة.

وخطف كيليان مبابي هدف الفوز لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 89 ليهدي فريقه 3 نقاط ثمينة في مشواره بالدوري الفرنسي.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 21 نقطة ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الفرنسي خلف فريق نيس المتصدر برصيد 22 نقطة.

فيما توقف رصيد بريست عند 15 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب البطولة.