أعلام فلسطين تزين ملعب مباراة الاهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي.. شاهد

واصلت جماهير النادي الاهلي دعمها لـ فلسطين في حربها ضد إسرائيل خلال مباراة الفريق اليوم أمام صن داونز في الدوري الأفريقي.

ويواجة الاهلي نظيرة صن داونز الجنوب أفريقي اليوم الأحد على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات دور نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وظهر علم فلسطين في مدرجات جماهير الاهلي اليوم أمام صن داونز.

والجدير بالذكر أن الشوط الأول من مباراة الاهلي وصن داونز انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبدأ الاهلي المباراة بتشكيل ضم كل من..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- محمد هاني- علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية- اليو ديانج- محمد مجدي افشة.

وفي خط الهجوم: رضا سليم- صلاح محسن- بيرسي تاو.

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وشهد الشوط الأول من المباراة أداء باهت من قبل لاعبي الفريقين، رغم تشكيل لاعبي صن داونز عدة هجمات خطرة على مرمى الاهلي، والتي تصدى لها محمد الشناوي بنجاح.