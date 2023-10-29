شاهد.. شبيه موسيماني يخطف الأنظار في مباراة الاهلي وصن داونز

خطف أحد مشجعي نادي ماميلودي صن داونز الأنظار في مباراة الفريق ضد نظيره الاهلي، المقامة بينهما حاليًا ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي 2023.

ويلعب النادي الاهلي مع نظيره ماميلودي صن داونز حاليًا في مدينة “بريتوريا” بجنوب إفريقيا، في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي بالموسم الحالي.

وشهدت مباراة الاهلي ضد ماميلودي صن داونز تواجد أحد المشجعين يشبه مدرب الفريقين السابق بيتسو موسيماني في المدرجات لمساندة بطل جنوب إفريقيا في مباراة اليوم.

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المشجع الجنوب الإفريقي والذي يشبه موسيماني كثيرًا رصدته عدسات الكاميرات أثناء تشجيع فريق صن داونز ممسكًا في يده قطعة “بطيخ”.

ولاقت صورة المشجع الجنوب إفريقي تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن ملامحه تشبه كثيرًا بيتسو موسيماني الذي سبق وتولى تدريب الاهلي وصن داونز.

موسيماني قاد ماميلودي صن داونز وحقق معه عدة بطولات أبرزها دوري أبطال إفريقيا 2016، وانتقل بعدها لتدريب النادي الاهلي والذي حقق معه اللقب القاري مرتين.

ويتولى موسيماني تدريب فريق الوحدة الإماراتي في الفترة الحالية.