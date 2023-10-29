خطأ تقني مثير للسخرية في مباراة الاهلي وصن داونز

شهد الشوط الأول من مباراة الاهلي ضد صن داونز، خطأ تقني أثار سخرية المعلقين، في المواجهة التي تجمعهما على ملعب لوفتوس في دوري السوبر الأفريقي.

وتعطلت اللوحة الإلكترونية، والتي حملها الحكم الرابع للإعلان عن الوقت بدل الضائع في مباراة الاهلي ضد صن داونز، والتي يستضيفها الأخير على ملعبه في بريتوريا.

وأثار ذلك سخرية أيمن الكاشف معلق المباراة على قناة أون تايم سبورتس، بعدما قال للحكم:” اللوحة مش شغالة لو شايف حاجة غيرنا قول عليها “.

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وأعلنت اللوحة الإعلانية للمباراة بعد ذلك عن احتساب الحكم البنيني ثلاث دقائق وقت بدل ضائع.

ويسعى الاهلي للخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الذهاب، قبل مواجهة الإياب المقرر لها مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ويستهدف كلا الفريقين خطف بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، في النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الافريقي، والتي شارك فيها الاهلي وصن داونز باعتبارهم الأعلى في التصنيف القاري.