البلوشي ينتقد حكم مباراة الاهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي

انتقد خليل البلوشي معلق مباراة الاهلي ضد صن داونز على قناة بي إن سبورتس، الحكم البنيني لويس ديجيندو، بعد الأحداث المثيرة للجدل في اللقاء.

ويحل الاهلي ضيفًا ثقيلًا على صن داونز مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي، على ملعب لوفتوس في بريتوريا.

وقال البلوشي في تصريحاته عبر القناة:” أي سقوط من لاعب صن دوانز الحكم لا يتردد ثانية واحدة في احتساب الخطأ “.

بينما على الجانب الآخر، أشاد عصام عبده معلق مباراة الاهلي ضد صن داونز على قناة أبو ظبي الرياضية، بالحكم البنيني، بعدما قال أثناء تعليقه:” الحكم كويس أهو يا سيد يا عبد الحفيظ “.

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وكان حكم مباراة الاهلي ضد صن داونز أثار قلق الجماهير، بسبب عدم شهرته في القارة السمراء، ولماذا تم تعيينه لإدارة مباراة ديربي قوية بين الاهلي وصن داونز، والذين يتواجهان لأول مرة في بطولة خارج دوري أبطال أفريقيا.