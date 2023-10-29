شاهد.. صن داونز يهز شباك الاهلي بالهدف الأول

نجح لاعبو صن داونز الجنوب أفريقي، في فك شفرة هجوم النادي الاهلي، مسجلًا الهدف الأول، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

وسجل ماسيكو هدف صن داونز الأول في المباراة، في الدقيقة الـ 51 من عمر المباراة، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وتقدم صن داونز أمام الاهلي بعد عدة هجمات نارية على مرمى الاهلي، والتي شنها لاعبو طوال أحداث الشوط الأول من اللقاء، وتصدى لها محمد الشناوي بنجاح.

اقرأ أيضًا: أعلام فلسطين تزين ملعب مباراة الاهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي.. شاهد

وأصبح هدف ماسيكو هو الهدف الـ 20 من لاعبي صن داونز في شباك الاهلي، بعد 14 مباراة تاريخية جمعت الفريقين، والتي جاءت جميعها في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين الفريقين مساء الأربعاء المقبل، في إطار لقاءات الإياب للدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي، في تمام الثامنة مساء.