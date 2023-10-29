رغم استبعاده.. إمام عاشور يدعم الأهلي في مواجهة صن داونز بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه إمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، رسالة للاعبي الأحمر قبل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي التي ستقام اليوم.

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز، في الثالثة عصر اليوم، على ملعب الأخير، في نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

ونشر إمام عاشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة للمران الأخير للنادي الأهلي، وعليها علامة الدعاء بتحقيق النصر، كنوع من الدعم.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، قرر استبعاد إمام عاشور من هذه المباراة، نظرا لاستمرار إصابته، برشح في كاحل القدم.