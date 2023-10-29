شوبير يكشف سبب استبعاد كهربا المفاجئ من مواجهة الأهلي وصن دوانز

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، سبب استبعاد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي من مواجهة صن داونز التي ستقام اليوم في بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، تشكيل الأهلي في المباراة، دون وجود محمود كهربا.

وفي المقابل كتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "‏صلاح محسن أساسي وكهربا يغيب للإصابة عن مباراة الأهلي وصن داونز".

وتقام مباراة الأهلي وصن داونز، في الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب الأخير في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

تشكيل الأهلي في مواجهة صن داونز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن.