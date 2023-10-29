فانتازي.. ارتفاع سعر جوليان ألفاريز اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

ارتفع اليوم الأحد سعر مهاجم مانشستر سيتي جوليان ألفاريز، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 29 أكتوبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) 7.2 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ستيفان باجسيتيتش (ليفربول) 4.7 مليون جنيه إسترليني.

جون إيجان (شيفيلد يونايتد) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

إيفان بيريسيتش (توتنهام) 4.7 مليون جنيه إسترليني.

جيمس وارد براوس (وست هام) 6.2 مليون جنيه إسترليني

وشهد أمس السبت 28 أكتوبر، ارتفاع سعر الكثير من اللاعبين من ضمنهم الثنائي الدفاعي لأرسنال، جابرييل وبن وايت، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت أمس 28 أكتوبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جابرييل (آرسنال) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

بن وايت (آرسنال) 5.7 مليون جنيه إسترليني.

ماتي كاش (أستون فيلا) 5.2 مليون جنيه إسترليني.

أولي واتكينز (أستون فيلا) 8.4 مليون جنيه إسترليني.

أليسون (ليفربول) 5.6 مليون جنيه إسترليني.

سون هيونج مين (توتنهام) 9.6 مليون جنيه إسترليني.

فان دي فين (توتنهام) 4.7 مليون جنيه إسترليني.

ألفونس أريولا (وست هام) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

تايلر آدامز (بورنموث) 4.9 مليون جنيه إسترليني.

جو روثويل (بورنموث) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

بريان مبيومو (برينتفورد) 6.6 مليون جنيه إسترليني.

سولي مارش (برايتون) 6.2 مليون جنيه إسترليني.

إينوك أجيي (بيرنلي) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

إنزو فرنانديز (تشيلسي) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

نيكولاس جاكسون (تشيلسي) 6.8 مليون جنيه إسترليني.

جيمس تاركوفسكي (إيفرتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني.

أندرياس بيريرا (فولهام) 5.4 مليون جنيه إسترليني.

أنتوني روبنسون (فولهام) 4.4 مليون جنيه إسترليني.

أليكسيس ماك أليستر (ليفربول) 5.8 مليون جنيه إسترليني.

جوردان كلارك (لوتون) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

مانويل أكانجي (مانشستر سيتي) 4.9 مليون جنيه إسترليني.

ناثان آكي (مانشستر سيتي) 5 مليون جنيه إسترليني.

فودين (مانشستر سيتي) 7.5 مليون جنيه إسترليني.

راسموس هويلند (مانشستر يونايتد) 7.1 مليون جنيه إسترليني.

ميجيل ألميرون (نيوكاسل) 6.3 مليون جنيه إسترليني.

سفين بوتمان (نيوكاسل) 4.6 مليون جنيه إسترليني.

تايو أونيي (نوتنجهام فورست) 6.4 مليون جنيه إسترليني.

إيثان هورفاث (نوتنجهام فورست) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

جورج بالدوك (شيفيلد يونايتد) 3.8 مليون جنيه إسترليني.