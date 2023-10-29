الدوري الإنجليزي.. أنطونيو يقود تشكيل وست هام لمواجهة إيفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يُلاقي وست هام يونايتد نظيره إيفرتون ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد في تمام الساعة الـ3 مساء، على ملعب لندن الأولمبي.

ويبدأ مدرب وست هام "ديفيد مويس" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: آريولا

خط الدفاع: كوفال، زوما، أكرد، كريسويل.

خط الوسط: ألفاريز، وارد براوس، قدوس.

خط الهجوم: بوين، أنطونيو، باكيتا.

يحتل وست هام المركز التاسع في الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن المتصدر توتنهام.

تشكيل فريق إيفرتون

وعلى الجانب الآخر، يبدأ مدرب إيفرتون "شين ديتش" بالتشكيل الرسمي:

حارس المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: باترسون، تاركوفسكي، برانثويت، مايكولينكو.

خط الوسط: هاريسون، جارنير، أونانا، ماكنيل.

خط الهجوم: دوكوري، كالفيرت ليوين.

ويحتل إيفرتون المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، وبفارق سبع نقاط عن منافسه وست هام.