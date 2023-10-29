الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود هجوم ليفربول لمواجهة نوتنجهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يلاقي ليفربول نظيره نوتنجهام فورست ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت في تمام الساعة الـ4 مساء، على ملعب أنفيلد.

ويبدأ مدرب ليفربول "كلوب" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، كوناتي، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك اليستر، جرافينبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، نونيز.

يحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 20 نقطة، وبفارق ست نقاط عن المتصدر توتنهام.

تشكيل فريق نوتنجهام فورست

وعلى الجانب الآخر، يبدأ مدرب نوتنجهام "ستيف كوبر" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: تيرنير

خط الدفاع: بولي، أورييه، نياخات، موريلو، أينا.

خط الوسط: مانجالا، سنجرة، دومينجيز.

خط الهجوم: جيبس وايت،إيلانجا.

ويحتل نوتنجهام المركز الخامس عشر في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، وبفارق 10 نقاط عن منافسه ليفربول.