الدوري الإنجليزي.. ميتوما يقود هجوم برايتون ضد فولهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يستضيف نادي برايتون نظيره فولهام اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة مساء، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب فالمر.

ويبدأ مدرب برايتون "دي زيربي" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: ستيل

خط الدفاع: ويبستير، دانك، إيجور، داوود.

خط الوسط: جروس، باليبا، لالانا.

خط الهجوم: ميتوما، فيرجسون، أدينجرا.

يحتل برايتون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 16 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر توتنهام.

تشكيل فريق فولهام

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب فولهام "ماركو سيلفا" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: كاستاني، باسي، ريم، روبنسون.

خط الوسط: ريد، بالينيا، دي كوردوفا.

خط الهجوم: أيوبي، خيمينيز، ويليان.

يحتل فولهام المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن نظيره تشيلسي.