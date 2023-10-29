على رأسهم صلاح.. فيتوريا يضم 9 محترفين لمعسكر مواجهتي تصفيات مونديال 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه في الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر خلال هذا المعسكر مباراتي جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت قائمة المحترفين كالتالي:

"محمد النني وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد ومحمد شريف وعمر مرموش".

وتقام مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، بينما يواجه نظيره سيراليون يوم 19 بليبريا.