شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق طلائع الجيش مع سيراميكا فى الجولة الخامسة من بطولة دورى Nile ، باللقاء الذى يقام باستاد جهاز الرياضة. يدخل فريق الطلائع المباراة فى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 لقاءات حقق الفوز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكهم 3 أهداف.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثاى عشر فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من 3 مواجهات، حيث فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر أيضا مباراة، سجل لاعبو سيراميكا 3 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف أيضا.

وقبل مباراة اليوم الأحد، يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب دورى Nile ، بعد أن جمع 13 نقطة ، ويحل مودرن فيوتشر وصيفا، في المركز الثانى برصيد 9 نقاط، بينما جاء زد والمصرى البورسعيدى في المركز الثالث والرابع على الترتيب، بنفس الرصيد من النقاط حيث وصل كلا منهما الى النقطة 9 .ويحتل الزمالك في المركز الخامس برصيد 8 نقاط بالتساوى مع الاتحاد السكندرى وسموحة في المركزين السادس والسابع بينما حل إنبى في المركز الثامن برصيد 7 نقاط يليه الأهلى في المركز التاسع برصيد 6 نقاط وله مباريات مؤجلة.