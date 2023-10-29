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جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مباريات اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق طلائع الجيش مع سيراميكا فى الجولة الخامسة من بطولة دورى Nile ، باللقاء الذى يقام باستاد جهاز . يدخل فريق الطلائع المباراة فى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 لقاءات حقق الفوز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكهم 3 أهداف.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثاى عشر فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من 3 مواجهات، حيث فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر أيضا مباراة، سجل لاعبو سيراميكا 3 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف أيضا.

وقبل مباراة اليوم الأحد، يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب دورى Nile ،  بعد أن جمع 13 نقطة ، ويحل مودرن  فيوتشر وصيفا، في المركز الثانى برصيد 9 نقاط، بينما جاء زد والمصرى البورسعيدى في المركز الثالث والرابع على الترتيب، بنفس الرصيد من النقاط حيث وصل كلا منهما الى النقطة 9 .ويحتل الزمالك في المركز الخامس برصيد 8 نقاط بالتساوى مع الاتحاد السكندرى وسموحة في المركزين السادس والسابع  بينما حل إنبى في المركز الثامن برصيد 7 نقاط يليه الأهلى في المركز التاسع برصيد 6 نقاط وله مباريات مؤجلة.


جدول ترتيب

جدول الدورى

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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