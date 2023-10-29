شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي المُقامة حالياً باستاد لوفتوس فى ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين وضغط الأهلي مُبكراً وأشهر الحكم البنيني لويس ديجيندو بطاقة صفراء في للاعب صن داونز خوليسو مودو في الدقيقة الرابعة بسبب التدخل بيده في وجه رضا سليم.

بمروو الوقت نشط أداء صن داونز وبدأ صاحب الأرض ينشط من ناحية اليمين والشمال، وتعرض رضا سليم لإصابة قوية ،واستكمل المشاركة في اللقاء بعدما تلقى العلاج.

يلعب الأهلي المباراة بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو وصلاح محسن.

فيما يضم تشكيل صن داونز ، ويليامز، ثم كيكانا، كوتزي، عبد المنعم بوطويل، مودوا، موكيانا، موديبا، أليندي، زاوني، سيرينو، ماسيكو.

على صعيد متصل ، تُغادر بعثة الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، بعد الانتهاء من مباراة صن داونز بـ الدوري الأفريقي حيث تتوجه البعثة من استاد لوفتوس مباشرة إلى مطار جوهانسبرج للعودة إلى مصر، وحرص خالد بيبو، مدير الكرة، على متابعة كل الإجراءات الإدارية الخاصة بالعودة إلى القاهرة بالتنسيق مع الجهاز الإداري.