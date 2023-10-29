شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يخطط فيتوريا لمعسكر الفراعنة فى نوفمبر المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطني ، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لخوض معسكر مغلق خلال شهر نوفمبر المقبل، لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حاملاً طموحات وتطلعات الجماهير المصرية بالتواجد فى المونديال بعد غياب الفراعنة عن النسخة الأخيرة.

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س: متى ينطلق معسكر الفراعنة؟ ج:كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن معسكر المنتخب سينطلق يوم 13 نوفمبر وحتى 21 من نفس الشهر، على أن تكون المباراة الأولى للمنتخب أمام جيبوتي يوم 16 باستاد القاهرة الدولي، بعدما تم تحديد يوم 16 نوفمبر المقبل موعدا لمباراة المنتخب أمام جيبوتى فى الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، فيما تقام المباراة الثانية أمام سيراليون وننتظر تحديد موعدها ومكان إقامتها من قبل الاتحاد الأفريقي. س: ما هى مجموعة منتخب مصر فى التصفيات؟ ج:تضم مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 منتخبات: بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، وجيبوتي. س: كيف يخطط اتحاد الكرة لسفر بعثة المنتخب لخوض مباراة سيراليون؟ ج:قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بالتنسيق مع الشركة المتحدة للرياضة، توفير طائرة خاصة لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا للسفر إلى ليبريا لمواجهة منتخب سيراليون فى الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، خاصة أن منتخب سيراليون يلعب مبارياته خارج ملعبه بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي. س: ماذا طلب فيتوريا من اتحاد الكرة لتحفيز لاعبي المنتخب؟ ج:طلب البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، من اتحاد الكرة أن تتضمن لائحة المنتخب الجديدة حافزاً إضافياً للاعبين خلال بطولة أمم أفريقيا المقبلة التى تقام فى كوت ديفوار يناير المقبل، ويتم تطبيق هذا الحافز فى الأدوار الإقصائية بداية من دور الثمانية، حتى يكون حافزا قويا للاعبين من أجل الفوز باللقب. س: ما هو موقف المصابين من المواجهات المرتقبة؟ ج:طلب روى فيتوريا من الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أبو العلا تقارير دورية ومستمرة عن حالة الثنائى أحمد حجازى ومحمود الونش لمعرفة إمكانية لحاقهما ببطولة أمم أفريقيا المقبلة، ويخضع حجازى والونش لعملية تأهيل بعد إجراء عملية الرباط الصليبى للاعبين، ولم يتحدد حتى الآن موعد عودتهما للملاعب