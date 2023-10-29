شكرا لقرائتكم خبر عن دورى المحترفين.. أسوان يتقدم على غزل المحلة بهدفين فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق أسوان فى التقدم على غزل المحلة بهدفين نظيفين في الشوط الأول، خلال المباراة التي تجمعهما حاليا باستاد أسوان الدولى، فى افتتاح مباريات الجولة السادسة من مسابقة دورى المحترفين 2023/ 2024.

افتتح حسام عرفات التسجيل مبكرا لأسوان في الدقيقة 10 بعدما استغل عرضية متقنة ليضعها في شباك عمرو شعبان دون رقابة من مدافعى أسوان، وأضاف محمد مرسى الهدف الثانى في الدقيقة 16 بعدما اخترق دفاع المحلة وسدد بقوة على يسار عمرو شعبان.

وأهدر محمد جابر لاعب غزل المحلة فرصة تقليص النتيجة في الدقيقة 18 بعدما سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن علت العارضة.

وأنقذت العارضة مرمى أسوان من هدف محقق في الدقيقة 40، بعد رأسية من مدافع غزل المحلة بعد استغلال ركنية حولها لمرمى اسوان لكن العارضة تصدت لها.

وجاء تشكيل أسوان لمواجهة غزل المحلة كالتالى:

حراسة المرمى: مسعد عوض

الدفاع: بليلة، كاستيلو، صابر الشيمى، على فتحى

الوسط: عنانى، بلال جمال، محمد مرسى، محمود لوكس، حسام عرفات

الهجوم: عمر سعودى

فيما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: عمرو الجزار، أحمد طارق، عبد الرحمن بودى، محمد جابر

الوسط: شيكو محارب، محمود غالى، محمد حجازى

الهجوم: عبده يحيى، تشارليز، عمرو مصطفى

يحتل فريق أسوان المركز السادس عشر فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 4 نقاط، جمعها من 5 مواجهات حتى الآن، حيث فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات.

وفى المقابل، يحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 11 نقطة، جمعها من 5 مباريات حتى الآن، حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين ولم يتذوق الفريق طعم الخسارة، سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.