شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين فى القائمة الأولية للمحترفين استعدادا لمباراتى جيبوتى وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه فى الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واللاعبون هم: محمد النني و طارق حامد و حمدي فتحي و محمد صلاح و محمود حسن تريزيجيه و أحمد حسن كوكا ومصطفي محمد و محمد شريف وعمر مرموش.

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام جيبوتي 16 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة سيراليون 19 فى ليبريا.