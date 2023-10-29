شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين فى القائمة الأولية للمحترفين استعدادا لمباراتى جيبوتى وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه فى الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
واللاعبون هم: محمد النني و طارق حامد و حمدي فتحي و محمد صلاح و محمود حسن تريزيجيه و أحمد حسن كوكا ومصطفي محمد و محمد شريف وعمر مرموش.
ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام جيبوتي 16 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة سيراليون 19 فى ليبريا.
ويخضع حجازى والونش لعملية تأهيل بعد إجراء عملية الرباط الصليبى للاعبين، ولم يتحدد حتى الآن موعد عودتهما للملاعب.
وكشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول، موقف الثنائى أحمد حجازى ومحمود الونش من اللحاق ببطولة أمم أفريقيا التي تقام فى كوت ديفوار يناير المقبل.
وقال أبو العلا لـ"الخليج 365"، إنه يتابع حالة حجازى والونش عن قرب ويتواصل مع اللاعبين بشكل مستمر لكنه لا يستطيع حسم موقفهما من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا الآن.
وأضاف أن حجازى والونش لاعبان كبيران ووجودهما يمنح المنتخب قوة إضافية، لكن من الناحية الطبية لا يمكن حسم موقفهما حتى الآن.
وتعرض حجازى والونش لإصابة بقطع في الرباط الصليبى مع أنديتهما، ويخضعان حاليا لبرنامج تأهيلى ولم يتحدد موعد عودتهما للملاعب.
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