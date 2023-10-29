شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يتصدى لتسديدة قوية وينقذ مرمى الأهلى أمام صن داونز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى فى إنقاذ مرمى فريقه من تسديدة قوية فى الدقيقة 28 من عمر أحداث الشوط الاول من مباراة صن داونز.

سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي المُقامة حالياً باستاد لوفتوس فى ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين وضغط الأهلي مُبكراً وأشهر الحكم البنيني لويس ديجيندو بطاقة صفراء في للاعب صن داونز خوليسو مودو في الدقيقة الرابعة بسبب التدخل بيده في وجه رضا سليم.

بمروو الوقت نشط أداء صن داونز وبدأ صاحب الأرض ينشط من ناحية اليمين والشمال، وتعرض رضا سليم لإصابة قوية ،واستكمل المشاركة في اللقاء بعدما تلقى العلاج.

يلعب الأهلي المباراة بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو وصلاح محسن.

فيما يضم تشكيل صن داونز ، ويليامز، ثم كيكانا، كوتزي، عبد المنعم بوطويل، مودوا، موكيانا، موديبا، أليندي، زاوني، سيرينو، ماسيكو.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني فى ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة باستاد القاهرة.

وفاز صن داونز على بترو أتلتيكو الأنجولي فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب فى جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

فى حال تخطي الأهلي عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى.