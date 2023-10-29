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مصر تسيطر على ميداليات وزنى 76 و81 كجم ببطولتى أفريقيا والعرب لرفع الأثقال

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القاهرة - سامية سيد - سيطرت مصر على ميداليات منافسات وزنى 76 و 81 كجم للبطولة العربية للكبار والأفريقية للشباب والناشئين لرفع الأثقال التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.

 

وجاءت النتائج كالتالى :

 

 

ريناد محمد- البطولة الافريقية لرفع الاثقال (شباب) - (76kg)

 

ذهبية الخطف

ذهبية الكلين و نتر 

ذهبية المجموع

 

 ريناد محمد- البطولة الافريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (76kg)

 

ذهبية الخطف

ذهبية الكلين و نتر 

ذهبية المجموع

 

 جنا عبدالفتاح - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (76kg)

 

ذهبية الخطف

ذهبية الكلين و نتر 

ذهبية المجموع

 

زينب عبد الحامد - البطولة العربية لرفع الاثقال (شباب) - (76kg)

 

ذهبية الخطف

ذهبية الكلين و نتر 

ذهبية المجموع

 رحمة أحمد - البطولة الافريقية لرفع الاثقال (شباب) - (81kg)

 

ذهبية الخطف 

ذهبية الكلين و نتر 

ذهبية المجموع

 

 رحمة أحمد - البطولة الافريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (81kg)

 

ذهبية الخطف

ذهبية الكلين و نتر 

ذهبية المجموع

 

 رحمة أحمد - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (81kg)

 

ذهبية الخطف 

ذهبية الكلين و نتر 

ذهبية المجموع

 

 رحمة أحمد - البطولة العربية لرفع الاثقال (شباب) - (81kg)

 

ذهبية الخطف 

ذهبية الكلين و نتر 

ذهبية المجموع

 رحمة أحمد - البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (81kg)

 

ذهبية الخطف

ذهبية الكلين و نتر 

ذهبية المجموع

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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