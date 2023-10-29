شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على ميداليات وزنى 76 و81 كجم ببطولتى أفريقيا والعرب لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت النتائج كالتالى :
ريناد محمد- البطولة الافريقية لرفع الاثقال (شباب) - (76kg)
ذهبية الخطف
ذهبية الكلين و نتر
ذهبية المجموع
ريناد محمد- البطولة الافريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (76kg)
ذهبية الخطف
ذهبية الكلين و نتر
ذهبية المجموع
جنا عبدالفتاح - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (76kg)
ذهبية الخطف
ذهبية الكلين و نتر
ذهبية المجموع
زينب عبد الحامد - البطولة العربية لرفع الاثقال (شباب) - (76kg)
ذهبية الخطف
ذهبية الكلين و نتر
ذهبية المجموع
رحمة أحمد - البطولة الافريقية لرفع الاثقال (شباب) - (81kg)
ذهبية الخطف
ذهبية الكلين و نتر
ذهبية المجموع
رحمة أحمد - البطولة الافريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (81kg)
ذهبية الخطف
ذهبية الكلين و نتر
ذهبية المجموع
رحمة أحمد - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (81kg)
ذهبية الخطف
ذهبية الكلين و نتر
ذهبية المجموع
رحمة أحمد - البطولة العربية لرفع الاثقال (شباب) - (81kg)
ذهبية الخطف
ذهبية الكلين و نتر
ذهبية المجموع
رحمة أحمد - البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (81kg)
ذهبية الخطف
ذهبية الكلين و نتر
ذهبية المجموع
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