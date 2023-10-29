شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على ميداليات وزنى 76 و81 كجم ببطولتى أفريقيا والعرب لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت مصر على ميداليات منافسات وزنى 76 و 81 كجم للبطولة العربية للكبار والأفريقية للشباب والناشئين لرفع الأثقال التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة. وجاءت النتائج كالتالى : ريناد محمد- البطولة الافريقية لرفع الاثقال (شباب) - (76kg) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع ريناد محمد- البطولة الافريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (76kg) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع جنا عبدالفتاح - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (76kg) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع زينب عبد الحامد - البطولة العربية لرفع الاثقال (شباب) - (76kg) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع رحمة أحمد - البطولة الافريقية لرفع الاثقال (شباب) - (81kg) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع رحمة أحمد - البطولة الافريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (81kg) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع رحمة أحمد - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (81kg) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع رحمة أحمد - البطولة العربية لرفع الاثقال (شباب) - (81kg) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع رحمة أحمد - البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (81kg) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع

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