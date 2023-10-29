شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي خارج حسابات المصري فى مواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح مروان حمدي مهاجم النادي المصري خارج حسابات النادي المصري في مواجهة الفريق المقبلة أمام البنك الأهلي بعد إيقافه وإحالته للتحقيق.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، خصم مليون جنيه من مستحقات مروان حمدي لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي مع إيقافه لحين التحقيق معه فيما بدر منه خلال مباراة فريق بيراميدز الماضية، حيث قام بالبصق على الجماهير خلال استبداله وخروجه من الملعب.

وخسر النادي المصري في الجولة الخامسة من دوري NILE، بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بيراميدز، ليتلقى الهزيمة الثانية في الموسم الجاري.

وأكد الحسيني أبو قمر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن مروان حمدي من الطبيعي غيابه عن اللقاء المقبل، وقال أبو قمر في تصريحات تلفزيونية: الطبيعي أن يغيب مروان حمدي عن مواجهة البنك الأهلي، كيف يشارك بعد قرار النادي بإيقافه.

ويستعد النادي المصري لمواجهة البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دورى NILE.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وخاض المصرى 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.