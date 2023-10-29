7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد، 29 / 10 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، تعاون مرتقب بين الزمالك والمصري البورسعيدى فى ملف الصفقات.. اقرأ التفاصيل، وروى فيتوريا يطلب حافزاً إضافياً فى لائحة المنتخب بأمم أفريقيا.

تعاون مرتقب بين الزمالك والمصري البورسعيدى فى ملف الصفقات.. اقرأ التفاصيل

تحسنت العلاقات بين مسئولي نادى الزمالك والمصرى البورسعيدي بعدما قرر مجلس إدارة القلعة البيضاء التنازل بشكل رسمي عن شكواه ضد الثنائى أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، والاكتفاء بالحصول على مقدمات العقود التى سبق وحصل عليها اللاعبان، مقابل التعاون المشترك فى المستقبل بين الناديين، من حيث الصفقات، خاصة أن الزمالك يرغب في الحصول على خدمات محمود حمادة الفترة المقبلة لتدعيم صفوفه فور النجاح فى رفع إيقاف القيد.