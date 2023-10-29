7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد، 29 / 10 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، تعاون مرتقب بين الزمالك والمصري البورسعيدى فى ملف الصفقات.. اقرأ التفاصيل، وروى فيتوريا يطلب حافزاً إضافياً فى لائحة المنتخب بأمم أفريقيا.
تعاون مرتقب بين الزمالك والمصري البورسعيدى فى ملف الصفقات.. اقرأ التفاصيل
تحسنت العلاقات بين مسئولي نادى الزمالك والمصرى البورسعيدي بعدما قرر مجلس إدارة القلعة البيضاء التنازل بشكل رسمي عن شكواه ضد الثنائى أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، والاكتفاء بالحصول على مقدمات العقود التى سبق وحصل عليها اللاعبان، مقابل التعاون المشترك فى المستقبل بين الناديين، من حيث الصفقات، خاصة أن الزمالك يرغب في الحصول على خدمات محمود حمادة الفترة المقبلة لتدعيم صفوفه فور النجاح فى رفع إيقاف القيد.
روى فيتوريا يطلب حافزاً إضافياً فى لائحة المنتخب بأمم أفريقيا
طلب البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، من اتحاد الكرة أن تتضمن لائحة المنتخب الجديدة حافزاً إضافياً للاعبين خلال بطولة أمم أفريقيا المقبلة التى تقام فى كوت ديفوار يناير المقبل، ويتم تطبيق هذا الحافز فى الأدوار الإقصائية بداية من دور الثمانية، حتى يكون حافزا قويا للاعبين من أجل الفوز باللقب.
الأهلي يُحدد التاسعة مساءً لمُغادرة جنوب أفريقيا عقب مباراة صن داونز
تُغادر بعثة النادي الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، بعد الانتهاء من مباراة صن داونز بالدوري الأفريقي حيث تتوجه البعثة من استاد لوفتوس مباشرة إلى مطار جوهانسبرج للعودة إلى مصر، وحرص خالد بيبو، مدير الكرة، على متابعة كل الإجراءات الإدارية الخاصة بالعودة إلى القاهرة بالتنسيق مع الجهاز الإداري.
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