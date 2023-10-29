شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يتقدم بالهدف الأول فى شباك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق صن داونز بهدف فى شباك النادى الاهلى في الدقيقة 51 عن طريق لاعبه ماسيكو، بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين وضغط الأهلي مُبكراً وأشهر الحكم البنيني لويس ديجيندو بطاقة صفراء في للاعب صن داونز خوليسو مودو في الدقيقة الرابعة بسبب التدخل بيده في وجه رضا سليم.

بمروو الوقت نشط أداء صن داونز وبدأ صاحب الأرض ينشط من ناحية اليمين والشمال ، وتعرض رضا سليم لإصابة قوية واستكمل المشاركة في اللقاء بعدما تلقى العلاج.

انحصر أداء الأهلي وسط الملعب ولعب على الهجمة المرتدة فيما كانت الخطورة واضحة لـ صان داونز وأنقذ الشناوي فرصة هدف مُحقق للفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 30 بعدما تصدى لرأسية من أحد لاعبي الفريق الجنوب أفريقي.

يتواصل الأداء الهجومي للفريق الجنوب أفريقي وسط تراجع من الأهلي ونال موكيانا بطاقة صفراء للخشونة مع ديانج في الدقيقة 45 ،وبعدها ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

يلعب الأهلي المباراة بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو وصلاح محسن.

فيما يضم تشكيل صن داونز كلاً من : ويليامز، ثم كيكانا، كوتزي، عبد المنعم بوطويل، مودوا، موكيانا، موديبا، أليندي، زاوني، سيرينو، ماسيكو.