شكرا لقرائتكم خبر عن أنجيلا هيل تهدي «أبوظبي لرفع الأثقال» أول ذهبية دولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلقت أنجيلا هيل لاعبة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، بالميدالية الذهبية لوزن 76كجم، في بطولة الأندية الإفريقية، التي تستضيفها القاهرة بجانب البطولة العربية وتختتمان الأربعاء المقبل.

ونجحت أنجيلا هيل في الفوز بالمركز الأول عن جدارة، لتهدي النادي أول ميدالية ذهبية في تاريخه بالمشاركات الخارجية، ولترفع غلة الإمارات في البطولتين إلى 5 ميداليات ملونة (ذهبية وفضيتان وبرونزيتان) في البطولة.

واحتفلت بعثة المنتخب والنادي باللاعبة عقب التتويج خاصة أن الميدالية تمثل حدثاً تاريخياً للنادي في استهلال مشاركاته الخارجية.

وينافس الاثنين محمد فتحي في «الأندية» بوزن 102 كجم، ويشهد يوم الثلاثاء مشاركة لاعبي المنتخب عز الدين الغفير ومؤيد النجار في منافسات تحت وفوق 109 كجم بختام البطولة.

وعبرت أنجيلا هيل عن فرحتها الكبيرة بالفوز بأول ذهبية للنادي، وأوضحت أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا أن النادي وفر كل المعينات وأسباب النجاح للاعبين، واعتبرت أن ما تحقق في هذه المشاركة الاستهلالية في البطولات الخارجية ما هو إلا بداية طريق عامر بالتميز، وأكدت أن حلمها الأكبر هو تحقيق إنجاز أولمبي تحت راية دولة الإمارات.

من جهتهما نقل عبد الله حيي الشامسي والدانة بني هاشم عضوا مجلس إدارة النادي، تهنئة عبد الله عيسى الزعابي رئيس مجلس الإدارة للاعبة والبعثة، وإشادته بهذا التميز، كما شكرا الجهازين الإداري والفني على المجهود الذي بذلاه طيلة الفترة الماضية، مبينين أن النادي رغم تواجده للمرة الأولى في حدث خارجي إلا أنه أثبت أنه قادر على صناعة التميز.

من ناحية أخرى، حرص محمد جلود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال على تهنئة البعثة، والتقاط صورة تذكارية مع الفريق، مشيداً بالمستوى الجيد الذي قدمه النادي حتى الآن.