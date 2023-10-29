شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد المغربي يبحث عن انتصاره الأول أمام الترجي التونسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف فريق الوداد الرياضي المغربي نظيره الترجي التونسي في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

يدخل الوداد المباراة التي تبدأ في العاشرة مساء الأحد، بحثًا عن فوزه الأول في تاريخ مواجهاته مع الترجي التونسي.

ويلعب الوداد ضد الترجي للمرة السادسة في تاريخهما، حيث تعادلا 4 مرات، وفاز الفريق التونسي مرتين كانتا في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، عامي 2011 و2019.

وينتظر لاعبو الفريقين تحقيق إنجاز جديد، حيث شهدت مباريات الوداد ضد الترجي عدم تسجيل أي لاعب لأكثر من هدف في مرمى المنافس، حتى أن قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهاتهما تضم 9 لاعبين سجل كل منهم هدفًا واحدًا ولم يعد يلعب لفريقه.

ويستضيف الترجي مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي ضد الوداد، الأربعاء 1 نوفمبر المقبل، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في مدينة رادس.