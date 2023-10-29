شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للفروسية» يحدد أوزان الفرسان في سباقات القدرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أعلن نادي دبي للفروسية تحديثات تخص الوزن المسموح به لكل فارس أو فارسة للمشاركة في جميع سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة للموسم الجديد 2023-2024، جاء ذلك في تعميم أخطر به النادي المدربين والفرسان والملاك، ويتضمن تحديد وزن الفارس في السباقات المفتوحة بـ60 كيلوغراماً من غير السرج، ولن يسمح بإضافة الوزن لمن تقل أوزانهم عن الوزن المسموح به، و55 كلغم مع السماح بإضافة الوزن، وذلك في السباقات المخصصة للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، و50 كلغم مع السماح بإضافة الوزن بالنسبة إلى السباقات المخصصة للسيدات.

جدير بالذكر أن برنامج سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة للموسم الجديد الذي أعلنه نادي دبي للفروسية، سينطلق يوم 2 نوفمبر المقبل، ويتضمن 23 سباقاً متنوعاً، تبدأ بتحدي سيح السلم للقدرة لمسافة 119 كلم، يليه سباق كأس الوصل للقدرة لمسافة 101 كلم المخصص للإسطبلات الخاصة الذي يقام يوم 4 نوفمبر.